В Белоруссии вырос оборот внешней торговли

За отчетный период экспорт составил 28,14 миллиарда долларов, а импорт — 31,22 миллиарда

Экономика Белоруссии демонстрирует устойчивость на фоне глобальной геополитической нестабильности, констатируют местные эксперты. По информации агентства БЕЛТА, за первые семь месяцев текущего года внешнеторговый оборот товаров достиг 59,36 миллиарда долларов.

За отчетный период экспорт составил 28,14 миллиарда долларов, а импорт — 31,22 миллиарда. В сравнении с январем — июлем прошлого года в текущих ценах показатели выросли: общий товарооборот увеличился до 121%, экспортная выручка поднялась на 22,9% (до 122,9%), а закупки по импорту — на 19,3%.

Согласно макроэкономическому обзору Евразийского банка развития (ЕАБР), золотовалютные резервы республики продолжают расти. Только за август они увеличились более чем на миллиард долларов и к началу сентября достигли отметки в 15,24 миллиарда. Эксперты ЕАБР связывают этот прирост преимущественно с удорожанием золота в структуре резервов на 0,93 миллиарда долларов из-за роста мировых котировок на желтый металл на 13,3% за месяц. Кроме того, на 0,11 миллиарда вырос объем активов в иностранной валюте.

Сформировавшийся уровень резервов позволяет покрывать более 3,2 месяца импорта товаров и услуг, что обеспечивает дополнительную финансовую подушку безопасности для страны.

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Никита Егоров