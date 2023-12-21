Итоги дня: открытие М-12 в Казани, взрыв газа в квартире в Осиново, новые пакеты санкций Запада против Россиии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 декабря:
- Президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 «Восток» до Казани. Он поблагодарил строителей и инженеров за высокое качество дороги. О готовности татарстанского участка президенту доложил раис Татарстана Рустам Минниханов, который накануне лично протестировал «Восток». Трасса М-12 протяженностью 810 км до Казани обошлась госказне в 900 млрд рублей. Магистраль должна увеличить ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей.
- Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства, поэтому после его завершения в 2025—2026 годах проезд по второму участку трассы может стать платным. Основными претендентами на «вознесенскую» концессию являются крупные федеральные банки — ГК «Дом.РФ» и «Газпромбанк», а власти республики собираются войти в ГЧП с федеральным капитальным грантом в 9-10 млрд рублей и собственным капиталом, покрывающим в совокупности 2/3 необходимого бюджета достройки. «Схему концессии мы рассматриваем с тем, чтобы получить больше частных инициатив (инвестиций)», — пояснил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, давая понять, что республика заинтересована в большем привлечении на стройку частного капитала.
- Утром в 9.19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Центральной. Пострадал один человек, еще троим осмотренным медицинская помощь не понадобилась. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- В церемонии открытия «Игр будущего» ожидается участие президента России Владимира Путина. О его приглашении на мероприятие рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
- Европейский суд признал незаконной блокировку Суперлиги, осуществленную ФИФА и УЕФА. В инстанции постановили, что решение организаций о блокировке Суперлиги является нарушением закона о конкуренции.
- Верховный суд Татарстана вышел на связь с колонией «Черный дельфин» — для допроса по видеосвязи отбывающего пожизненный срок лидера бригады киллеров группировки «Хади Такташ» Рината Фархутдинова (он же Ринтик). Он признался в причастности к покушению на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова в ноябре 1999-го и дал показания против предполагаемого лидера банды «Тукаевские» Геннадия Кирилова. При этом он полностью открестился от версии об оговоре, на которой настаивал ранее.
- В Вахитовском районе Казани появится сквер Амирхана Еники. Он расположится на улице Чехова около дома №51, а в Советском — проезд заслуженного деятеля науки и техники России Владимира Шнеппа. Он находится рядом с Сибирским трактом, улицами Халитова, Журналистов и Академика Арбузова.
- В Казани утвердили проект по строительству 3-й разворотной петли на Мамадышском тракте. Проектирование охватывало территорию от здания по ул. Мамадышский тракт, 55 — ориентировочно до объекта по ул. Дорожной, 12а в жилом массиве Самосырово.
- Подземный переход у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Казани останется закрытым до лета 2024 года. Власти планируют отремонтировать и входную группу на противоположной стороне, чтобы получить комплексный, законченный объект.
- Начальник ГЖИ Татарстана Сергей Крайнов заявил, что ремонт многоквартирного дома только за счет средств его собственников — задача невыполнимая. По его словам, для обновления пятиэтажного четырехподъздного дома понадобится 24,3 млн рублей, а такого же 9-этажного с учетом замены лифтов — 41,958 млн рублей, — накопления займут 70 лет. С 2008 года по 2023-й в Татарстане на финансирование капремонта многоквартирных домов направили свыше 90 млрд рублей
- В Татарстане утвердили тарифы на газ. До 1 июля 2024 года цена на газ для населения будет составлять 6,78 рубля за кубометр, затем она вырастет до 7,47 рубля за куб. м. А с 1 июля 2024 года услуги казанского МУП «Водоканал» за водоснабжение и водоотведение подорожают на 2,05 и 5,64 рубля за куб. м. соответственно.
- Минфин России внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Список находится на рассмотрении и обсуждении в правительстве.
- В Татарстане 20 декабря среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 8—12 градусов. Сегодня в Казани зафиксировали новый температурный рекорд — температуры воздуха достигли +3... +4 градусов. Однако уже в начале следующей недели в республике прогнозируется похолодание до -8 градусов и снег.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере.
- В Евросоюзе заявили о готовности принять новые пакеты антироссийских санкций, сообщили в Еврокомиссии. Один из депутатов Европарламента добавил, что в ЕС уже готовится как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.
- Конгрессмены в США предложили вашингтонской администрации отменить потолок цен на российскую нефть из-за его неэффективности, а также ужесточить санкции против энергетического сектора РФ.
- Палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля прекратить огонь сроком на одну неделю в обмен на освобождение заложников. Как сообщается, у движения только одна цель — добиться полного прекращения израильской войны в Газе.
- Неизвестный стрелок забрался на крышу факультета искусств Карлова университета в Праге и устроил стрельбу. Он был нейтрализован. По предварительным данным, погибли 10 человек. Еще десятки получили ранения.
Ключевые события 666-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении слаженными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять атак штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка ДНР.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Новомихайловка ДНР.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также пушка «Гиацинт-Б».
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
- Средствами противовоздушной обороны сбито 29 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской Народной Республики, Майорск, Горловка Донецкой Народной Республики, Переможное Запорожской области, Таврийск, Новая Каховка Херсонской области, а также четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесАвтоПроисшествияЭкономикаНедвижимостьСпортКиберспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым