Нефтегазохимические предприятия Татарстана произвели продукции почти на 2,9 трлн рублей в 2025 году

Это почти половина от всего объема произведенной продукции

Фото: Сергей Козлов

Нефтегазохимические предприятия Татарстана произвели продукции почти на 2,9 трлн рублей в 2025 году. Это почти половина от всего объема произведенной продукции, сообщил на пленарном заседании международной научно-практической конференции Татарстанского нефтегазохимического форума раис республики Рустам Минниханов.

— В прошлом году предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ произведено продукции на 2 трлн 870 млрд рублей. А весь объем произведенной продукции — 6 трлн 35 млрд. Так, нефтегазохимический комплекс составляет практически половину произведенной у нас продукции, — цитирует главу Татарстана его пресс-служба.

Нефтегазохимический комплекс — лидер и основа экономики республики, подчеркнул Минниханов. В 2025 году здесь добыли порядка 34,4 млн тонн нефти, на двух крупных объектах переработали 23,2 млн нефти. Глубина переработки превышает 99%.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По производству полиэтилена занимает 26% всего российского рынка, синтетического каучука — 44%, грузовых шин — 60%. А отечественный карбонат производится только в Татарстане, констатировал раис.

Он подчеркнул, что в республике продолжается работа по созданию экосистемы, где нефтяные, нефтехимические и машиностроительные компании активно сотрудничают с IT-разработчиками Иннополиса. Это важно для создания новых отечественных решений для нефтегазовой промышленности.

Напомним, Татарстанский нефтегазохимический форум продлится до 28 августа. Участники — ведущие отечественные и зарубежные нефтегазовые компании, производители и поставщики оборудования, технологические партнеры и отраслевые эксперты. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».

Галия Гарифуллина