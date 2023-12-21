В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в доме в Осиново

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в селе Осиново Зеленодольского района. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. После того, как они закончат, следователи приступят к осмотру места ЧП.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомстве выяснит все причины произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и содержании газового оборудования.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Зеленодольска Антон Васютин. Туда же прибыл и глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев.



Хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел 21 декабря в 9.19 мск. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. По информации очевидцев и соседей, в квартире находились ее жильцы. В местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.



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Илина Хакимова