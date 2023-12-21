Владимир Путин созвонился с президентом Венесуэлы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере.

— Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета. При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств, — сообщает пресс-служба Кремля.

Николас Мадуро проинформировал своего собеседника о переговорах с президентом Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо. Владимир Путин выступил за разрешение венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о том, кому принадлежит территория площадью около 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Венесуэла признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией.



Большинство жителей Венесуэлы в ходе проведенного 3 декабря референдума поддержали включение региона в состав своей страны. После этого Мадуро объявил спорную территорию 24-м штатом Венесуэлы. Он получил название «Гайана-Эссекибо». В связи с этим Николас Мадуро объявил о мобилизации войск в стране.

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Айрат Назипов