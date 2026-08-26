Отель «Кастро» в Казани опечатали за нарушение санитарных правил
Нарушение выявила прокуратура во время внеплановой проверки
В Казани по требованию суда на 10 дней закрыли отель «Кастро». Он находится на Мамадышском тракте. Проверку провела прокуратура Татарстана.
— В ходе проверки выявлено, что отель в нарушение установленного санитарными правилами запрета размещен в жилых помещениях, — сообщает сайт прокуратуры.
Нарушение зафиксировали, составили протоколы и временно опечатали помещение. Советский районный суд Казани рассмотрел дело и постановил приостановить деятельность отеля на 10 суток. Решение вступило в силу.
Ранее сообщалось, что загрузка отелей города в дни проведения «Новой волны» достигла 92%.
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