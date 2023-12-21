В Татарстане утвердили тарифы на газ

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане утвердили тарифы на газ. Постановление подписал председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

Согласно документу, до 1 июля 2024 года цена на газ для населения будет составлять 6,78 рубля за кубометр. Затем она вырастет на 69 копеек и составит 7,47 рубля за куб. м.

Таким образом, первые полгода тарифы останутся без изменений. Сейчас татарстанцы платят 6,78 рубля за куб. м. Такой тариф начал действовать с 1 декабря 2022 года. В прошлый раз стоимость газа выросла на 53 копейки.

realnoevremya.ru (архив)

Правительство России утвердило предельные индексы роста платы за коммунальные услуги на 2024 год для каждого региона. Согласно документу, набор коммунальных услуг (вода, тепло, электричество) подорожает в среднем на 9,8%. Татарстан попал в десятку регионов-лидеров, где подорожание будет намного больше.

Предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналку будут варьироваться от 10,8% до 15,7% в зависимости от населенного пункта. В частности, максимально допустимый индекс установят в Казани и в Набережных Челнах.



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Айрат Назипов