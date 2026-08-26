Компании, инвестирующие в безопасность, могут получить налоговые льготы

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по вопросам усиления безопасности промышленных объектов

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание, посвященное усилению защищенности промышленных и инфраструктурных объектов. В обсуждении участвовали представители федеральных органов власти, крупнейших предприятий и отраслевых организаций.

— Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний, — сообщает правительство России.



На встрече зашла речь о том, как стимулировать компании активнее вкладываться в системы защиты. Среди обсуждаемых вариантов — уменьшение фискальной нагрузки на такие предприятия и упрощение бюрократических процедур для них.

Ранее правительство утвердило меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на склады Wildberries.

Вадим Вахрушев