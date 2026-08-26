Новости общества

23:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Компании, инвестирующие в безопасность, могут получить налоговые льготы

21:10, 26.08.2026

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание по вопросам усиления безопасности промышленных объектов

Компании, инвестирующие в безопасность, могут получить налоговые льготы
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Первый вице-премьер Денис Мантуров провел совещание, посвященное усилению защищенности промышленных и инфраструктурных объектов. В обсуждении участвовали представители федеральных органов власти, крупнейших предприятий и отраслевых организаций.

— Участники обсудили предложенные РСПП меры по защите предприятий от различных видов угроз, а также по поддержке устойчивости пострадавших компаний, — сообщает правительство России.

На встрече зашла речь о том, как стимулировать компании активнее вкладываться в системы защиты. Среди обсуждаемых вариантов — уменьшение фискальной нагрузки на такие предприятия и упрощение бюрократических процедур для них.

Ранее правительство утвердило меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак беспилотников на склады Wildberries.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также