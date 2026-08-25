Путин обновил составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов

В первую комиссию включены пять новых членов, трое исключены

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который меняет состав сразу двух президентских комиссий — по делам ветеранов и по делам инвалидов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В комиссию по делам ветеранов вошли пять новых человек:

Одес Байсултанов — первый заместитель министра спорта;

Иван Боговик — временно исполняющий обязанности председателя Всероссийской организации ветеранов;

Алексей Макаров — заместитель главы МВД;

Игорь Малый — помощник главы МЧС;

Владимир Степин — начальник главного военно-политического управления Росгвардии.

Одновременно из состава комиссии исключены три человека. Кроме того, Одес Байсултанов и Игорь Малый включены в состав комиссии по делам инвалидов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград шести жителям Татарстана.

Вадим Вахрушев