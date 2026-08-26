Главы МИД России и Египта обсудили ситуацию в Черном море и на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

— Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Затронули вопросы, связанные с беспрецедентной эскалацией военно-политической обстановки в зоне Персидского залива в результате американо-израильской агрессии против Ирана, — сообщает пресс-служба.

Лавров рассказал египетскому коллеге о последних событиях, связанных с украинским кризисом. Особое внимание он уделил серьезному обострению ситуации в Черном море, которое произошло из-за атак Украины на гражданские суда и объекты энергетической инфраструктуры.

Стороны подчеркнули необходимость активизации дипломатических усилий для снижения напряженности и укрепления безопасности в регионе. Также была подтверждена общая позиция по палестинскому урегулированию в рамках решений ООН.

Ранее вице-премьер Таиланда заявил, что текущий объем товарооборота с Россией является недостаточным.

Вадим Вахрушев