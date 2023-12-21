На капремонт многоквартирных домов в Татарстане потратили более 90 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 2008 года в Татарстане на капремонт многоквартирных домов потратили свыше 90 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГЖИ — Главный государственный жилищный инспектор республики Сергей Крайнов

— Всего с 2008 года по 2023-й было потрачено в Республике Татарстан на финансирование капитального ремонта более 90 млрд рублей. Из фонда жилищно-коммунального хозяйства — 10 млрд 588 млн, вы помните, что было запланировано всего 6,5 млрд рублей, — сказал он.

Сергей Крайнов напомнил, что в Татарстане меняется величина взноса жильцов на капремонт домов. В 2008 году она составляла 5 рублей с «квадрата», в 2018-2019 года — 5,85 рубля. На сегодняшний день это 6,95 рубля. С 1 января 2024 года сумма вырастет до 7,7 рубля за квадратных метр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане завершились работы по капитальному ремонту всех многоквартирных домов, запланированных на 2023 год. В программу на 2024-й в республике вошли 672 объекта.



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Татьяна Демина