Евросоюз готовится принять 13-й и 14-й пакеты санкций против России

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Евросоюзе заявили о готовности принять новые пакеты антироссийских санкций. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на официального представителя Еврокомиссии Даниэля Шеридана Ферри.

— Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание, — ответил он на вопрос о том, разрабатывают ли уже в ЕС 13-й пакет.

Тем не менее Даниэл Шеридан Ферри не стал подтверждать, что в Брюсселе уже ведется работа по подготовке нового пакета. Однако депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски заявил, что в ЕС уже готовится как 13-й, так и 14-й пакеты санкций.

— Их очень скоро представят странам-членам, — уточнил он.

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран.

— Но санкционный инструмент не бесконечен. Где-то есть этому предел, и он, видимо, скоро наступит, — сказала она.

На этой неделе Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. В список включили ПАО «Туполев», Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова, Казанский вертолетный завод, а также особую экономическую зону (ОЭЗ) «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний.

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Илина Хакимова