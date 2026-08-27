Татарстан в антилидерах России по доле аварийных водителей

Доля автолюбителей с высоким КБМ в республике составила 5%, что повлияло на стоимость ОСАГО

Фото: Инна Серова

Больше всего безаварийных водителей зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Тем временем Татарстан занял первое место в антитопе регионов России, где ездит много высокоаварийных автолюбителей. Данный фактор, в свою очередь, отразился на средней стоимости ОСАГО в республике. Эксперты, опрошенные корреспондентом «Реального времени», связали высокую аварийность в республике с региональными особенностями организации дорожного движения и контролем за ним. Подробнее — в материале издания.

Москва — лидер по доле безаварийных водителей

Больше всего безаварийных водителей зафиксировано в Москве (их доля составила 52,9%), Санкт-Петербурге (51,5%), а также в Пермском крае и Рязанской области (по 50,2%). Такие данные за период с июля 2025-го по июнь 2026 года приводит Российский союз автостраховщиков (РСА).

Кроме того, в топ-10 самых безаварийных регионов вошли Московская (49,4%), Ленинградская (49%) и Псковская (48,6%) области, Республика Карелия (48,6%), Новосибирская (48,5%) и Вологодская (48%) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

В среднем же по России доля водителей, имеющих стаж без ДТП за последние 10 лет, составила 43,4% (+5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), добавил президент РСА Евгений Уфимцев.

Если же рассматривать статистику с точки зрения динамики увеличения числа «безопасных» водителей, то в топ-5 попали Москва (доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, выросла на 1,6% за смещенный календарный год), Санкт-Петербург (+2,5%), Пермский край (+3,3), а еще Рязанская (+5,5%) и Московская (+2,8%) области.

Водители с минимальным значением КБМ имеют максимальную скидку по ОСАГО

Водители с минимальным значением коэффициента бонус-малус (КБМ) имеют максимальную скидку по ОСАГО, объяснили в РСА.

— Доля автовладельцев, которые в течение 10 лет не становились виновниками ДТП и имеют максимальную скидку за безаварийную езду, в целом по России ежегодно увеличивается. Количество регионов, где максимальная скидка по КБМ превышает средний показатель по стране, тоже выросло за смещенный календарный год. Водители понимают, что ездить без аварий экономически выгодно, ведь размер КБМ напрямую влияет на стоимость ОСАГО — чем меньше аварий, тем ниже цена полиса при прочих равных, — прокомментировал данные Уфимцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что стоимость ОСАГО рассчитывается по формуле: БС × КТ × КБМ × КВС × КО × КМ × КС.

БС — базовый тариф, который утверждается в рамках тарифного коридора, установленного Банком России. При этом границы коридора зависят от типа транспорта и владельца машины (физлицо или компания). Например, для частных автолюбителей «база» варьируется от 1 399 до 8 665 рублей, а для мотоциклистов — от 155 до 4 260 рублей. Причем страховые компании определяют для каждого водителя индивидуальный базовый тариф.

КТ — территориальный коэффициент, который зависит от региона эксплуатации транспортного средства.

КБМ — коэффициент бонус-малус, который зависит от истории безаварийной езды.

КВС — коэффициент возраста и стажа водителя.

КО — коэффициент ограничений, влияющий на стоимость полиса при покупке страховки с неограниченным числом водителей.

КМ — коэффициент мощности двигателя.

КС — коэффициент сезонности.

Татарстан — среди регионов, где много высокоаварийных водителей

Тем временем Татарстан занял первое место в антитопе регионов России, где много высокоаварийных водителей. Доля автолюбителей с высоким КБМ (более 1,76) в республике составила 5% по итогам второго квартала 2026 года, согласно исследованию портала bip.ru.

На втором месте — Новгородская область (4,7%), на третьем — Чувашия (4,6%), а замыкают «пятерку худших» Тверская область (4,2%) и Республика Коми (4,2%).

Более того, доля «дэтэпэшных водителей» в Татарстане оказалась даже выше, чем в среднем по России (3,12%). Причем в целом по стране этот показатель увеличился на 2% в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Высокая аварийность в отдельно взятом регионе связана с организацией дорожного движения — в каждом субъекте она организуется по-разному, и точки зрения в данном вопросе очень субъективны. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.



Он также подчеркнул, что порой представители некоторых субъектов на встречах, посвященных организации дорожного движения, «по-своему трактуют и госстандарты, и требования ПДД», предпринимая на этом основании «ходы, которые никуда не годятся».



— Второй момент, наверное, тоже специфическая региональная составляющая — это организация осуществления надзора за безопасностью дорожного движения: наличие камер и количество сотрудников дорожно-патрульной службы. Однако, к слову сказать, Татарстан-то на первом месте по показателю камер, вверху пирамиды, — обратил внимание Попов.

«Есть риск влететь в яму и остаться без колеса»

Тем временем сами туристы и жители республики отмечают, что причиной аварий нередко становятся дорожные дефекты. Например, отсутствие ремонта на некоторых участках дорог на просторах Татарстана.

— Участок от Ташелки до поворота на Кирилловку давно не был в ремонте, я бы оценил этот участок на 3+ из 5, с умеренной скоростью в 90 км/ч ты замечаешь неровности и можно успешно их обойти. Участок от Кирилловки до Филипповки оцениваю на 4+, хорошая дорога, лучше, чем помнится, — поделился мнением на сайте drive2 турист Андрей, который проделал путь на машине от Тольятти до Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он также отметил «подразбитый» ж/д переезд на этом маршруте и плохие дороги после Боровки. По своему состоянию они напоминают «стиральную доску».

При этом некоторые «дорожные сюрпризы» ожидают путешественников на границе Татарстана с другими регионами, например с Ульяновской областью, пишет Андрей.

— Самый «лучший» момент этого участка находится на повороте, почти на границе регионов, там есть риск влететь в яму и остаться без колеса, будьте аккуратнее, — предупредил автомобилист.

«Плотность камер на единицу дороги в Татарстане — самая высокая в России»

В целом организация дорожного движения в Татарстане — одна из лучших в стране, и к ней претензий нет. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт — член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

При этом он тоже обратил внимание на чрезмерное количество камер на татарстанских дорогах.



— Плотность камер на единицу дороги в Татарстане — самая высокая в России. Однако стоит учесть, что этот момент тоже относится к мерам обеспечения безопасности, — сказал собеседник издания.

В Татарстане одни из самых дорогих полисов ОСАГО

Высокая аварийность в Татарстане напрямую отражается на стоимости ОСАГО. Так, по итогам первого полугодия 2026-го такой полис в республике обойдется в 8 966 рублей в среднем, следует из подсчетов «Финуслуг». Это на 22,8% дороже, чем в среднем по России (7,3 тыс.), притом что ценник за страховку в целом по стране вырос на 8% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Однако следует отметить, что по дороговизне полиса республика заняла лишь пятое место. Больше всех платят за страхование жители Новосибирской области (около 13,6 тыс.). На 2—4-х местах — Хабаровский край (9,9 тыс.), Ингушетия (9,8 тыс.) и Челябинская область (8,9 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом стремиться еще есть куда. Например, самые доступные полисы оформляют жители Забайкальского края и Костромской области (чуть более 5,3 тыс. в обоих регионах), а также Орловской области и Чукотки (около 5,4 тыс.).

Как подчеркнули аналитики «Финуслуг», только за второй квартал 2026 года средний чек по ОСАГО вырос на 11% в годовом выражении, до 7 377 рублей.

— Рост цен отражает общую динамику рынка: страховые компании корректируют тарифы в ответ на увеличение расходов на ремонт и выплату компенсаций, — отметили эксперты.

Казань — на 8-м месте среди городов России по величине территориального коэффициента

По данным одной из страховых компаний, самый высокий территориальный коэффициент (сокращенно — ТК) в Татарстане установлен для Казани (1,7 на 2026-й). Следом по этому показателю идут Набережные Челны (1,56), Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск (1,24 во всех трех городах) и Елабуга (1,16). Для всех остальных городов и населенных пунктов в регионе ТК равен 1,08.

Кроме того, столица Татарстана заняла лишь 8-е место среди городов России с самым высоким ТК. В лидерах здесь оказались Новосибирск — 2,34, Малгобек (Ингушетия) — 1,88, и Бердск (Новосибирская область) — 1,86.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четвертое место в этом списке заняла Москва (1,8), пятое — Мурманск (1,78), шестое — Челябинск (1,77), седьмое — Искитим, расположенный в Новосибирской области (1,74), а девятое — Сургут (1,7).

Десятое место с ТК, равным 1,64, разделили между собой сразу семь городов: Назрань, Архангельск, Новокузнецк, Екатеринбург, Магнитогорск, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Для сравнения: самый низкий территориальный коэффициент установлен для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (везде — 0,68).