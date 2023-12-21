Устроивший стрельбу в центре Праги нейтрализован

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Устроивший стрельбу в университете в центре Праги мужчина обезврежен. Об этом сообщает МВД Чехии.

— Стрелок устранен! В настоящее время все здания эвакуированы. На месте происшествия несколько погибших и десятки раненых, — говорится в соцсетях чешской полиции.

Глава МВД Чехии заявил, что преступник действовал в одиночку. О его мотивах не сообщается.

Изначально появилась информация, что мужчина устроил стрельбу в школе. Она расположена на площади Яна Палаха в центре Праги.

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Айрат Назипов