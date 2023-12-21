Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 до Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральная трасса М-12 «Восток» официально открыта до Казани. Ее запустил президент России Владимир Путин.

— С Богом! Разрешаю! — дал глава государства старт движению после обращения вице-премьера России Марата Хуснуллина.

О готовности татарстанского участка президенту России доложил раис Татарстана Рустам Минниханов прямо с ее участка — восьмого этапа. Перед этим он 20 декабря лично протестировал М-12 на автомобиле Aurus.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Он стартовал с самого протяженного моста трассы — через Волгу. Во время поездки Рустам Минниханов оценил качество дорожного покрытия, сделал несколько остановок для того, чтобы проверить придорожную инфраструктуру: заправки, пункты питания, — рассказали в пресс-службе раиса Татарстана.

Сегодня на церемонию открытия участка трассы М-12 в Татарстане Рустам Минниханов приехал на КАМАЗе. Он поблагодарил Владимира Путина за такую дорогу, заявив, что никогда такой трассы до этого не видел.



Владимир Путин в свою очередь поблагодарил руководителей регионов России, по которым проходит трасса М-12. Помимо Татарстана, это Чувашия и Нижегородская область.

Марат Хуснуллин обратил внимание, что нет ни одного объекта в России, который бы построили за три года.

— Мы вводим самый масштабный проект. Даже в мире так мало, кто строит, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко доложил, что строили трассу «Восток» 30 тысяч человек и 8 тысяч единиц техники. На ней работает уже 18 многофункциональных зон.

До стен Казанского кремля по М-12 сегодня проходит пробег. На момент открытия его участники находились в Нижегородской области.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Едем по этой дороге и получаем удовольствие, — сказал участник автопробега, обратив внимание, что сегодня наблюдаются «непростые погодные условия».

Президент России обратил внимание на высокое качество трассы М-12. За него он поблагодарил строителей и инженеров.

Напомним, 15 ноября в торжественной обстановке открыли движение на седьмом этапе трассы М-12 «Восток» протяженностью 82 км. Из них 10 км проходят по Чувашии, а 72 км — по Татарстану, от транспортной развязки автодороги Казань — Буинск — Ульяновск до трассы Чебоксары — Сурское.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Протяженность пути от Казани до Москвы составляет 823 км. Магистраль станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Из них 142 км пройдут по территории Татарстана. По словам руководителя седьмого этапа дороги Дмитрия Костина (СК «Автодор»), «казанский участок» построили в рекордно короткие сроки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На татарстанском участке трассы М-12 соорудили и самый большой мост через Волгу на протяжении не только всего «Востока», но и на всех дорогах госкомпании «Автодор». Он также открыт сегодня.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение на завершающих участках трассы М-12 «Восток» открыли досрочно — на семь месяцев раньше намеченного срока. Дорога должна сократить время в пути от Москвы до Казани в два раза — с 12 до 6,5 часа.

1 / 24 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Татьяна Демина