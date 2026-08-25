Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву

Его самолет Boeing C-17 ВВС США приземлился в аэропорту Внуково

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщают иностранные СМИ.

— Рэтклифф прибыл 25 августа в Россию для встреч в Москве, — передает информацию ТАСС.

Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково 25 августа в 10:04 по московскому времени. Перед этим борт находился в Риге, куда прибыл с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский Air Force One.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что не располагает информацией о прибытии американского самолета.

Вадим Вахрушев