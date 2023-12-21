В Осиново при хлопке бытового газа в жилом доме пострадали четыре человека

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Утром 21 декабря в 9.19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Центральной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

По предварительной информации, пострадали четыре человека.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Уточняется, что после хлопка бытового газа последующего горения не последовало. На месте работают пожарные подразделения, проводится обследование поврежденных помещений.

Силами администрации в местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.

В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. По информации очевидцев и соседей, в квартире находились ее жильцы.



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Илина Хакимова