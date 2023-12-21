В Осиново при хлопке бытового газа в жилом доме пострадали четыре человека
Утром 21 декабря в 9.19 мск в Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново произошел хлопок бытового газа в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по ул. Центральной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
По предварительной информации, пострадали четыре человека.
Уточняется, что после хлопка бытового газа последующего горения не последовало. На месте работают пожарные подразделения, проводится обследование поврежденных помещений.
Силами администрации в местном Доме культуры развернули пункт временного размещения.
В квартире выбило окна и обрушилась часть стены. По информации очевидцев и соседей, в квартире находились ее жильцы.
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