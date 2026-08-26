Владимир Путин обсудил с президентом Сирии реогранизацию российских военных баз

Состоялся телефонный разговор между главами государств

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом Шараа обсудил реогранизацию российских военных баз на территории арабской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, — говорится в сообщении.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также главы государств говорили о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Они выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

— При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления, — подчеркнули в Кремле.

Напомним, согласно Меморандуму, российские военные базы в Сирии преобразуют в центры совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Со временем все гражданские объекты, включая аэродром Хмеймим, должны перейти под управление администрации арабской республики.

Галия Гарифуллина