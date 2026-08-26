Владимир Путин обсудил с президентом Сирии реогранизацию российских военных баз
Состоялся телефонный разговор между главами государств
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Сирии Ахмедом Шараа обсудил реогранизацию российских военных баз на территории арабской республики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
— С обеих сторон отмечено важное значение подписанного 9 августа Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус, — говорится в сообщении.
Также главы государств говорили о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-сирийских отношений. Они выразили готовность к углублению политического диалога, сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
— При обмене мнениями о ситуации вокруг Сирии Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны, создания там условий для долгосрочной нормализации и постконфликтного восстановления, — подчеркнули в Кремле.
Напомним, согласно Меморандуму, российские военные базы в Сирии преобразуют в центры совместной подготовки военнослужащих, которые будут функционировать в интересах обеих сторон. Со временем все гражданские объекты, включая аэродром Хмеймим, должны перейти под управление администрации арабской республики.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».