Руслан Гаджиев на Клубе кадровиков: «Электронная Доска почета — элемент патриотического воспитания»

На заседании Клуба кадровиков в Центре культурного развития Зеленодольска центральной темой обсуждения стал вопрос поддержки участников и ветеранов СВО

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

25 августа в Зеленодольске прошло четвертое заседание Клуба кадровиков «Главное — это люди». Клуб стал продолжением проекта электронной Доски почета, созданного в Татарстане по указу раиса. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников и ветеранов СВО.

В Республике Татарстан по национальному проекту «Кадры» действуют 90 обучающих программ и отдельно девять — для участников СВО, от инструктора по лечебной физкультуре до оператора беспилотных систем. В этом году прошли обучение более 140 человек из числа участников СВО.

— В городе трудовой доблести очередное заседание клуба кадровиков мы совместили с заседанием рабочей группы по трудоустройству участников специальной военной операции. Сегодня это одни из главнейших вопросов — куда возвращаются наши ребята, где они будут трудоустроены, как они будут адаптированы, какие программы поддержки предлагают сегодня кадровые службы и работодателю, и тем, кто сегодня демобилизуется, кто возвращается к мирной жизни, — отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Есть различные меры поддержки работодателей. Так, предприятиям, которые обустраивают рабочее место для участников СВО с инвалидностью, государство предоставляет на это компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Те, кто пользуется этой поддержкой, есть и среди ИП Зеленодольска, и среди крупных предприятий. Важно, чтобы инициативы отдельных компаний были известны коллегам для создания общей практики по этим вопросам.

— Клуб кадровиков — очень своевременная инициатива Министерства труда, занятости и социальной защиты республики. У нас большая концентрация крупных оборонных предприятий, много и других бизнесов. Важно было посмотреть на наших коллег, на новые молодые предприятия, которые вливаются в большую семью нашего района для того, чтобы появлялось наставничество, — рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В Татарстане системно налажена работа по адаптации участников СВО, отметил депутат Государственной думы Руслан Гаджиев, также выступивший на заседании Клуба кадровиков. Особенно он выделил инициативу по созданию в Татарстане электронной Доски почета, запущенной по указу раиса республики Рустама Минниханова.

— Сегодня чествование человека труда вышло на новый уровень. Создание электронной Доски почета в Татарстане — очень позитивная инициатива. Людей, которые внесли вклад в развитие района, республики, страны, должна знать вся страна, особенно подрастающее поколение, потому что это один из элементов патриотического воспитания, — заявил Руслан Гаджиев.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В завершение встречи 34 лауреата получили свидетельства электронной Доски почета Республики Татарстан. Напомним, указ о ее создании 1 мая, в День труда, подписал раис республики Рустам Минниханов.

На ресурсе по адресу gordost.tatar.ru уже размещены имена почти 15 тысяч татарстанцев, которые работают в различных сферах.