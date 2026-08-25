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Елабужскому медицинскому колледжу присвоили имя Алексея Каллистова

17:14, 25.08.2026

Инициатива исходила от Минздрава Татарстана

Елабужскому медицинскому колледжу присвоили имя Алексея Каллистова
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Кабмин Татарстана присвоил Елабужскому медицинскому колледжу имя Алексея Семеновича Каллистова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Теперь учебное заведение официально называется «Елабужский медицинский колледж имени А.С. Каллистова».

Инициатива исходила от Минздрава Татарстана. Ведомству поручено в 60-дневный срок внести изменения в устав колледжа.

Решение принято в знак признания заслуг Каллистова в развитии медицинского образования и здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил почетные звания и награды жителям Татарстана. Среди них — врачи, педагоги, тренеры и работники промышленности.

Алсу Сабирзанова

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