Рособрнадзор опубликовал проекты изменений в ОГЭ-2027

Поправки коснутся трех предметов: истории, обществознания и русского языка

Фото: Артем Дергунов

Рособрнадзор вместе с ФИПИ опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для основного государственного экзамена в 2027 году. Изменения затронут только три предмета: историю, обществознание и русский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».

Что меняется по предметам:

История — исключено 21 задание повышенного уровня сложности. Общее число заданий уменьшилось с 24 до 23, максимальный первичный балл — с 37 до 32.

— исключено 21 задание повышенного уровня сложности. Общее число заданий уменьшилось с 24 до 23, максимальный первичный балл — с 37 до 32. Обществознание — количество заданий сокращено с 24 до 20, максимальный балл — с 37 до 32. Вместо трех дополнительных вопросов к фотоизображению теперь будет один. Добавлено задание с развернутым ответом на анализ социальной информации. Число заданий с развернутым ответом по текстовому источнику уменьшено с четырех до трех.

— количество заданий сокращено с 24 до 20, максимальный балл — с 37 до 32. Вместо трех дополнительных вопросов к фотоизображению теперь будет один. Добавлено задание с развернутым ответом на анализ социальной информации. Число заданий с развернутым ответом по текстовому источнику уменьшено с четырех до трех. Русский язык — максимальный балл за сочинение увеличен с 7 до 8, а за всю работу — с 37 до 38.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не ставят перед собой задачу усложнять Единый государственный экзамен. В ведомстве подчеркнули, что все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе.

Вадим Вахрушев