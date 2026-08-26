Рособрнадзор опубликовал проекты изменений в ОГЭ-2027
Поправки коснутся трех предметов: истории, обществознания и русского языка
Рособрнадзор вместе с ФИПИ опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для основного государственного экзамена в 2027 году. Изменения затронут только три предмета: историю, обществознание и русский язык. Об этом сообщает РИА «Новости».
Что меняется по предметам:
- История — исключено 21 задание повышенного уровня сложности. Общее число заданий уменьшилось с 24 до 23, максимальный первичный балл — с 37 до 32.
- Обществознание — количество заданий сокращено с 24 до 20, максимальный балл — с 37 до 32. Вместо трех дополнительных вопросов к фотоизображению теперь будет один. Добавлено задание с развернутым ответом на анализ социальной информации. Число заданий с развернутым ответом по текстовому источнику уменьшено с четырех до трех.
- Русский язык — максимальный балл за сочинение увеличен с 7 до 8, а за всю работу — с 37 до 38.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не ставят перед собой задачу усложнять Единый государственный экзамен. В ведомстве подчеркнули, что все задания ЕГЭ соответствуют школьной программе.
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