При стрельбе в Праге погибли 10 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В результате стрельбы в университете в центре Праги погибли 10 человек. Об этом сообщает портал Idnes.

— Погибли 11 человек, включая нападавшего, и большое количество людей получили ранения. Личность (нападавшего, — прим. ред.) сейчас устанавливается, — сказано на сайте.

По данным других СМИ, в результате стрельбы пострадали 25 человек. Информация уточняется.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— Я потрясен событиями на факультете искусств Карлова университета. Я хотел бы выразить глубокое сожаление и искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате стрельбы. Хочу поблагодарить граждан за соблюдение указаний силовиков и максимальное сотрудничество, — прокомментировал трагедию президент Чехии Петр Павел.

Сегодня неизвестный стрелок забрался на крышу факультета искусств Карлова университета и устроил стрельбу. Он был нейтрализован. Глава МВД Чехии заявил, что преступник действовал в одиночку. О его мотивах не сообщается.

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Айрат Назипов