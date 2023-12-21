Американские конгрессмены предложили отменить потолок цен на российскую нефть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конгрессмены в США предложили вашингтонской администрации отменить потолок цен на российскую нефть из-за его неэффективности, а также ужесточить санкции против энергетического сектора РФ. Об этом сообщает пресс-служба американского комитета по финансовым услугам.

— Вместо этого [потолка цен на нефть, — прим. ред.] законодатели призывают принять всеобъемлющий режим энергетических санкций, который более эффективно нацелен на доходы России от энергетики, особенно от продажи нефти, — говорится в заявлении.

В письме указывается, что конгрессмены осуждают решение администрации президента США Джо Байдена ввести потолок цен на нефть. Они считают эту меру ошибочной, потому что, по их словам, принятые США ценовые ограничения не смогли оказать ожидаемое влияние на экономику России.

По словам членов Конгресса, с момента введения ограничения цен на нефть и нефтепродукты доходы России от экспорта сырья составили $250 млрд, из этой суммы более $57 млрд были получены от Китая.



Конгрессмены считают «пораженческими утверждениями» все предостережения касательно того, что попытки ужесточить антироссийские санкции «могут привести лишь к росту доходов России». Законодатели призывают власть ввести дополнительные рестрикции совместно с союзниками в Европе.

Один из тех, кто подписал письмо, — председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри. В поддержку его рекомендаций выступили еще несколько других законодателей, курирующих финансовые вопросы.

Замглавы МИДа России Александр Панкин выразил мнение, что политика Запада с установлением потолка цен на российскую нефть провалилась. По его словам, российская сторона продолжает продавать нефть, несмотря ни на что, и даже по более высоким ценам.

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Илина Хакимова