Новости происшествий

10:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: под Казанью в Осиново произошел взрыв в квартире

09:55, 21.12.2023

В Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново прогремел взрыв в квартире. Информация об этом появилась в ряде местных Telegram-каналов.

Сообщается, что, по предварительным данным, происшествие произошло в одном из домов по ул. Центральной. В ней выбило окно и обрушилась часть стены.

Информация о пострадавших уточняется. По информации очевидцев и соседей, в квартире могли находиться жильцы.

«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также