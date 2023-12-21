СМИ: под Казанью в Осиново произошел взрыв в квартире

В Зеленодольском районе Татарстана в селе Осиново прогремел взрыв в квартире. Информация об этом появилась в ряде местных Telegram-каналов.

Сообщается, что, по предварительным данным, происшествие произошло в одном из домов по ул. Центральной. В ней выбило окно и обрушилась часть стены.

Информация о пострадавших уточняется. По информации очевидцев и соседей, в квартире могли находиться жильцы.



«Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС России по Татарстану.

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Илина Хакимова