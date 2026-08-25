В аэропорту Казани задержаны 22 рейса, семь из них улетят после полуночи

Самая длительная задержка у рейса из Санкт-Петербурга

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту массовые задержки. На этот раз не вылетают вовремя девять рейсов, а 13 самолетов не могут приземлиться по расписанию.

Дольше всего ждать придется пассажирам из Санкт-Петербурга. Их рейс должен был прилететь в 20:40, но прибудет только в 08:05 следующего дня — задержка больше 11 часов.

Из вылетов самые большие сдвиги — у рейсов в Калининград и Сочи. В Калининград вместо 16:20 — в 02:30 (задержка 10 часов). В Сочи вылет перенесли с 14:55 на 00:35 (почти 10 часов). Еще один вечерний рейс отложили на 5 часов — до 02:30.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Четыре самолета в Шереметьево задержаны от получаса до двух часов. Рейс в Бишкек сдвинут с 23:50 на 02:05. Всего семь из девяти задержанных вылетов состоятся после полуночи.

На прилет, кроме Петербурга, сильно опаздывают самолеты из Калининграда (на 10 часов) и из Сочи (на 9 часов). Также позже расписания прибудут лайнеры из Екатеринбурга, Москвы, Стамбула, Краснодара, Антальи, Перми и Бишкека. Задержки — от 2 до 3,5 часа.

Ранее в аэропорту Казани задержали 25 рейсов.





Вадим Вахрушев