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Отели Казани заполнились на 92% благодаря «Новой волне»

18:34, 25.08.2026

Такой показатель обычно фиксируется только в новогодние праздники

Отели Казани заполнились на 92% благодаря «Новой волне»
Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции заявил, что загрузка отелей Казани в дни проведения «Новой волны» составила 92%. Такого показателя, по словам мэра, город обычно достигает только в новогодние праздники.

— Отельеры, рестораторы, такси, наше тревел-агентство — все счастливы, — передает его слова мэрия города.

Метшин передал слова благодарности от бизнеса за проведение конкурса.

Ранее финалисты конкурса «Новая волна 2026» из разных стран участвовали в церемонии создания памятного барельефа. На нем они оставили свои символы и инициалы.

Вадим Вахрушев

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