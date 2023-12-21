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В Казани появится сквер Амирхана Еники

08:59, 21.12.2023
В Казани появится сквер Амирхана Еники
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Вахитовском районе Казани на улице Чехова появится сквер Амирхана Еники. Решение принято исполкомом города.

— Присвоить скверу, расположенному вблизи многоквартирного жилого дома №51 по ул.Чехова в Вахитовском районе Казани, наименование «сквер Амирхана Еники — Әмирхан Еники скверы», — гласит постановление казанских властей.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 11.12.2023 №3959

Амерхан Еники — народный писатель Татарстана. Он умер в Казани в феврале 2000 года. Среди его известных произведений «Саз чәчәге», «Рәшә», «Вөҗдан»; «Гөләндәм туташ хатирәсе», «Соңгы китап» и другие.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан Администрация Вахитовского и Приволжского Районов
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