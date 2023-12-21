В Казани появится сквер Амирхана Еники
В Вахитовском районе Казани на улице Чехова появится сквер Амирхана Еники. Решение принято исполкомом города.
— Присвоить скверу, расположенному вблизи многоквартирного жилого дома №51 по ул.Чехова в Вахитовском районе Казани, наименование «сквер Амирхана Еники — Әмирхан Еники скверы», — гласит постановление казанских властей.
Амерхан Еники — народный писатель Татарстана. Он умер в Казани в феврале 2000 года. Среди его известных произведений «Саз чәчәге», «Рәшә», «Вөҗдан»; «Гөләндәм туташ хатирәсе», «Соңгы китап» и другие.
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