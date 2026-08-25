В Казани открыли стелу и памятный барельеф «Новой волны»

Финалисты музыкального фестиваля добавили на объект свои символы и инициалы

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в парке «Елмай» в Казани состоялось открытие стелы и памятного барельефа, посвященных Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Скульптором стелы выступил Альфиз Сабиров.

На торжественной церемонии мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что стела должна вдохновить детей на творчество.

— Пусть эта стела станет не только напоминанием о «Новой волне», но и побудит детей петь, танцевать и развивать свои таланты. Поздравляю казанцев и гостей с этим замечательным событием и надеюсь на солнечную «Новую волну» в будущем, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основатель конкурса, продюсер и композитор Игорь Крутой, в свою очередь, отметил, что Казань является одним из самых гостеприимных городов.

— Нас многое связывает с Казанью. Даже если кто-то захочет прекратить «Новую волну» в нашем городе, мы скажем: «Нет, уже установлен памятник, мы должны продолжать», — заявил он.



12 августа в Казани прошла церемония создания барельефа конкурса «Новая волна 2026», в которой приняли участие 12 финалистов этого года из разных стран, включая Армению, Беларусь и Казахстан. Барельеф включает логотип конкурса, место проведения и год, а финалисты добавили свои символы и инициалы.



Никита Егоров