В Казани опечатали бар «Пять зеленых бутылок»

Заведение открылось летом 2025 года и стало третьей точкой сети в городе

Фото: Динар Фатыхов

В Казани опечатали бар «Пять зеленых бутылок», который находится на улице Профсоюзной. На документе, размещенном при входе, стоит подпись заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной.

Когда заведение сможет возобновить работу и по какой причине его закрыли, пока не уточняется.

Это заведение открылось летом 2025 года и стало третьей точкой сети 5 Green Bottles в Казани.

Ранее сообщалось, что до конца 2027 года в России могут закрыться или сменить профиль от 500 до 700 торговых центров, при этом 150—250 из них, вероятно, прекратят работу полностью.



Вадим Вахрушев