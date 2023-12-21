В Советском районе Казани появится проезд Владимира Шнеппа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Новому проезду в Советском районе Казани присвоили имя советского и российского ученого в области компрессоростроения, доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники России, лауреата Государственной премии СССР Владимира Шнеппа. Решение закреплено постановлением исполкома города.

— Присвоить вновь сформированному проезду в Советском районе Казани имя советского и российского ученого < > и впредь именовать его «проезд Владимира Шнеппа — Владимир Шнепп юлы», — написано в документе.

Согласно ситуационному плану, проезд Владимира Шнеппа находится рядом с Сибирским трактом, улицами Халитова, Журналистов и Академика Арбузова.

скриншот realnoevremya.ru постановления исполкома Казани от 12.12.2023 №3999

Напомним, осенью исполком Казани официально присвоил наименование в Вознесенскому тракту, построенному в Советском районе города. Первый этап дороги, к строительству которого приступили летом 2021 года, запустили 12 октября 2023-го.



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Татьяна Демина