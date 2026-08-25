«Аэроэкспресс» начнет принимать цифровые рубли с 1 сентября

Другие способы оплаты — карты, СБП, биометрия и наличные — сохранятся

Фото: Дарья Пинегина

С 1 сентября 2026 года пассажиры «Аэроэкспресса» смогут покупать билеты за цифровые рубли. Об этом сообщили в компании. Новый способ оплаты будет действовать на поезда и автобусы, которые курсируют между Москвой и аэропортами.

— Пассажиры также смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании, — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.



Помимо цифровых рублей, в «Аэроэкспрессе» сохранятся и другие способы оплаты: банковские карты, транспортная карта «Тройка», Система быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, «Яндекс Пэй», Gazprom Pay, биометрия на турникетах и наличные.

Ранее в Банке России заявили, что все системно значимые банки страны готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Вадим Вахрушев