Оплата в цифровых рублях появится на сайте и в офисах «Аэрофлота»

Для оплаты нужно будет отсканировать QR-код

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 1 сентября пассажиры «Аэрофлота» смогут покупать билеты за цифровые рубли. Об этом сообщила авиакомпания.

— Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании, — сообщает пресс-служба.

Покупателю нужно будет отсканировать его через мобильное приложение банка, где открыт кошелек с цифровой валютой, и подтвердить списание на платформе Банка России. После этого билет оформится, а чек придет на электронную почту.

В офисах продаж «Аэрофлота» установят специальные терминалы. Схема оплаты будет такой же.

Ранее в Банке России заявили, что все системно значимые банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября.

Вадим Вахрушев