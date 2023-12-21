В начале последней недели года в Татарстане похолодает до -8 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные пасмурная, очень теплая и влажная погода сохранится. В начале последней недели декабря ожидается похолодание до -8 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 22 декабря, в Татарстане ожидается мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами возможен туман и гололед. Также прогнозируется ветер с порывами 15—17 м/с. Ночные температуры составят от -1 до +2 градусов, дневные — от 0 до +4°С.

В выходные ожидается снег. В субботу, 23 декабря, в Татарстане прогнозируется от -3 до +1°С. Ночью в воскресенье, 24 декабря, температуры опустятся до -1... -6 градусов, днем они составят от +1 до -2°С.



В понедельник, 25 декабря, через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт — ожидается снег. Ночью прогнозируется от -2 до -7 градусов, днем — от 0 до -5°С.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 26 декабря, возможен небольшой снег. Ожидается от -3 до -8 градусов.



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Татьяна Демина