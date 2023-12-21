К Вознесенскому тракту Казани тянут концессию

Власти республики решили завершить строительство Вознесенского тракта на условиях концессии с федеральными банками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства, поэтому после его завершения в 2025—2026 годах проезд по второму участку трассы может стать платным. Основными претендентами на «вознесенскую» концессию являются крупные федеральные банки — ГК «Дом.РФ» и «Газпромбанк», а власти республики собираются войти в ГЧП с федеральным капитальным грантом в 9-10 млрд рублей и собственным капиталом, покрывающим в совокупности 2/3 необходимого бюджета достройки. «Схему концессии мы рассматриваем с тем, чтобы получить больше частных инициатив (инвестиций)», — пояснил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, давая понять, что республика заинтересована в большем привлечении на стройку частного капитала.

«Дом.РФ» и «Газпромбанк» вышли на казанскую дорогу

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана ведет переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в заключении концессионного соглашения для завершения строительства Вознесенского тракта в Казани. По данным источников «Реального времени», готовность финансировать вторую очередь сначала подтвердил новый партнер республики в дорожном строительстве — федеральная ГК «Дом.РФ», а затем к теме неожиданно проявил интерес «Газпромбанк». Оба банка конкурируют между собой за доступ к дорожной концессии. Так, ГК «Дом.РФ» предлагает открыть финансирование посредством механизма инфраструктурных облигаций, а второй — учредить совместную проектную компанию, но полностью входящую в контур «Газпромбанка».

Информацию о двух основных претендентах на казанскую концессию подтвердили в правительстве РТ. «Переговоры еще идут, и не только с «Газпромбанком». Есть и другие банки», — уточнил «Реальному времени» министр транспорта и дорожного строительства Фарит Ханифов. «Основным партнером является ГК «Дом.РФ», с ними подписано соглашение на ПМЭФ-2022», — добавил позднее «Реальному времени» министр финансов РТ Радик Гайзатуллин (но тут нужна оговорка, что ведомство подключается к согласованию на финальном этапе).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как не «вешать» на бюджет РТ

«Согласно подписанному на ПМЭФ-2022 с Республикой Татарстан и «Автодором» соглашению, ДОМ.РФ выразил готовность рассматривать потенциальные совместные проекты и помогать региону в привлечении внебюджетных средств на развитие дорог, в том числе через механизм инфраструктурных облигаций, а также предоставлять аналитическую и информационную поддержку. Через механизм инфраструктурных облигаций можно финансировать в том числе проекты, реализуемые по концессии. У нас примерно половина проектов в портфеле — на принципах ГЧП», — подтвердили в пресс-службе ГК «Дом. РФ».

Недостаток этой схемы в том, что долговые обязательства ложатся на бюджет РТ, от чего республиканские власти хотели бы уйти.

«Как раз сейчас находимся в процессе реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе и в дорожной сфере», — сообщил «Реальному времени» вице-президент «Газпромбанка» Марат Мухаметшин в Москве (во время празднования Дня Татарстана на выставке «Россия» на ВДНХ). По его словам, банк давно организовывает проектное финансирование крупнейшим предприятиям республики. Общую сумму инвестиций он не назвал, но оценил интегральную долю участия «Газпромбанка» в банковском секторе республики в пределах 10% (банк работает в республике 13 лет). Преимущество этой схемы в том, что обязательства лягут на проектную компанию.

В любом случае завершение строительства Вознесенского тракта не сходит с повестки дня, несмотря на сложности с источниками финансирования. «Как бы ни было, в любом случае мы будем его достраивать», — заверил глава Минтранса РТ Фарит Ханифов

Придать скорость в промышленной зоне

Напомним, новая скоростная магистраль, проходящая из центра города по территории Советского и Приволжского районов, станет пятой по счету вылетной магистралью из Казани. Она обеспечит выезд на юге города с выходом к Пестречинскому району республики. Ее отправной точкой является Аметьевская магистраль, откуда маршрут пролегает вдоль заброшенной промышленной зоны (еще год-два назад оттуда съехал бизнес) по улице Гвардейской и через улицу Бухарскую поднимается к проспекту Победы. Отсюда Вознесенский тракт должен был пройти глубже на юг — к выходу на М-7. Общая протяженность небольшая, всего — свыше 20 км. На всем пути предполагалось построить 9 поворотов и 2 развязки. Сама магистраль рассматривалась как дублер Оренбургского и Мамадышского трактов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С ее строительством городские власти рассчитывали оживить жилищную застройку в этой части города, которая превратилась в депрессивную зону из-за плохой транспортной связи с остальной частью города. Три года назад городские власти оценивали стоимость всего проекта в 17 млрд рублей, но, опоздав с началом строительства на год-полтора, властям пришлось пересматривать смету. Так, первая очередь Вознесенского тракта обошлась в 13,5 млрд рублей и была полностью построена за счет бюджета РТ.

Второй раз бюджет «не поднимет» тракт

Вторую очередь тракта — от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» — республиканские власти не смогут потянуть самостоятельно. Хотя ее протяженность небольшая — всего 6-7 км. Но, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова, у республики нет возможности снова «поднять» такие затраты за счет бюджета, поэтому решили ее достраивать с привлечением частных средств по договору концессии. Это значит, что затраты концессионера будут возмещаться в том числе и за счет введения платы за проезд. Таким образом, проезд по второму участку трассы может стать платным. Правда, говорить о каком-то конкретном размере преждевременно, так как в концессионной модели еще много неизвестных.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Актуализированная сметная стоимость проекта второй очереди, к сожалению, не разглашается. В ноябре этого года казанское ООО «Дорстрой Комплекс» по заказу исполкома Казани завершило разработку и получило положительное заключение Госэкспертизы РТ, следует из данных федерального реестра проектов. В ней установлена точная цена проекта, но ни глава компании, ни в пресс-службе Управления Госэкспертизы РТ не захотели назвать итоговую смету. «Госэкспертиза проводит оценку достоверности сметной стоимости по всем объектам строительства, капремонта и реконструкции. По этому объекту тоже проводили», — сообщила пресс-секретарь Госэкспертизы РТ Ирина Баранова. Ранее городские власти оценивали расходы в 27 млрд рублей.



Татарстан заявился в «Росавтодор»

Однако перед подписанием концессионного соглашения концидент должен привлечь федеральные инвестиции в виде капитального гранта. По данным источников, республика подала заявку в Росавтодор на получение гранта примерно в 9-10 млрд рублей (он может быть в виде бюджетных инфраструктурных кредитов или как прямые субсидии), но результата пока нет. Остается неясным, какая сумма гранта будет выделена, поэтому трудно сказать, в каком варианте будет реализовываться строительство второй очереди тракта. Но республика собирается покрыть 2/3 расходов на достройку, а 1/3 — это частные средства.

— Схему концессионного соглашения мы рассматриваем с тем, чтобы было больше частных инициатив (инвестиций). Это будет концессионное соглашение, просто выбираем партнера, — объясняет Фарит Ханифов.

По его словам, федеральные ресурсы в виде грантов должны покрыть 50% сметной стоимости проекта, еще часть — республиканская помощь — в итоге могут довести до 2/3, но все зависит от суммы капитального гранта. «Это будет концессионное соглашение, сейчас просто выбираем партнера. Госучастие будет выражено в виде грантов. В пределах 50% будут федеральные деньги. Они выделяются в рамках программы по поддержке концессионных соглашений, какая-то часть республиканского бюджета, остальное — от инвестора, — говорит он. — Вот строим Шали — Бавлы — там федеральная часть 1/3, республиканская — больше, чем 1/3, остальные средства концессионеров».

Исходя из этого, республика ждет от банков выхода с частной концессионной инициативой (ЧКИ). «Частный концессионер заявляется с ЧКИ, обещает построить эту дорогу, а мы ему помогаем. Назвать точный срок окончания строительства не могу, но хотелось бы завершить в 2025—2026 годах, если карты правильно лягут и звезды сойдутся», — заключил глава Минтранса РТ.



По данным Национального центра ГЧП, на сегодняшний день в автодорожной сфере реализуется 47 проектов с общим объемом инвестиций 1,45 трлн руб., где частные — 677,6 млрд руб. Из них на платной основе работает 35 проектов с общими инвестициями 1,42 трлн руб., частные — 658,6 млрд руб. «В последние два года был принят ряд программ федерального софинансирования ГЧП-проектов в различных сферах и отраслях.

Также был запущен комплекс инструментов льготного долгового финансирования

инфраструктурных проектов. По госпрограмме «Развитие образования» предусмотрено федеральное софинансирование проектов ГЧП по строительству школ в регионах (механизм «демографической субсидии»), есть программа по созданию современных университетских кампусов на принципах ГЧП (ФП «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»). Программа «Бизнес-спринт» Минспорта России предоставляет поддержку ГЧП-проектам в спорте. Помимо прямой федеральной поддержки, разработаны механизмы льготного финансирования проектов. Это бюджетные инфраструктурные кредиты, инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, облигации РЭО», — рассказала «Реальному времени» управляющий директор Центра ГЧП Ольга Конгулова.