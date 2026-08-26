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Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 26.08.2026

Кратковременные дожди, утром в отдельных районах туман

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Кратковременные дожди, утром в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

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