В одном из аэропортов Москвы приземлился военно-транспортный самолет ВВС США

Цели его полета не раскрыты

Фото: Мария Зверева

В московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH 4555. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Риги 25 августа около 8:50 по московскому времени.

Этот самолет прибыл в Ригу с американской базы Эндрюс, расположенной близ Вашингтона, где также находится специальный воздушный борт президента США — Air Force One. Цели полета не раскрыты.

Напомним, что еще один самолет американских ВВС, Gulfstream C-37B, приземлялся во Внуково в феврале 2025 года, его исходной точкой также была база Эндрюс. На борту этого самолета в Москву прибыл россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена на гражданина США Марка Фогеля.

Никита Егоров