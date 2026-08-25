В одном из аэропортов Москвы приземлился военно-транспортный самолет ВВС США
Цели его полета не раскрыты
В московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH 4555. По данным сервиса Flightradar, самолет вылетел из Риги 25 августа около 8:50 по московскому времени.
Этот самолет прибыл в Ригу с американской базы Эндрюс, расположенной близ Вашингтона, где также находится специальный воздушный борт президента США — Air Force One. Цели полета не раскрыты.
Напомним, что еще один самолет американских ВВС, Gulfstream C-37B, приземлялся во Внуково в феврале 2025 года, его исходной точкой также была база Эндрюс. На борту этого самолета в Москву прибыл россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена на гражданина США Марка Фогеля.
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