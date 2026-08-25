РСПП ждет разъяснений по указам президента об объектах критической инфраструктуры

Необходимы разъяснения по критериям «несвоевременного восстановления»

Фото: Динар Фатыхов

Возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей Александр Шохин прокомментировал недавний указ президента о мерах безопасности объектов критической инфраструктуры. По его мнению, документ создает нормативную основу для возможной передачи таких объектов во временное управление, однако ключевой задачей сейчас является обеспечение прозрачности его применения.

— В части использования термина «несвоевременное восстановление» хозяйствующим субъектом функционирования объектов критической инфраструктуры требуется разъяснение профильного органа власти, — передает его слова «Интерфакс».



Кроме того, он обратил внимание на необходимость урегулирования ответственности временных управляющих за сохранность предприятий. По его мнению, этот вопрос требует финансового обеспечения, например, через страховые механизмы.

Отдельно Шохин подчеркнул, что важно продолжать дискуссию о мерах поддержки компаний, которые вкладывают средства в защиту своих объектов, уже пострадали от атак беспилотников или производят средства защиты. Такой подход, считает он, позволит снизить необходимость передачи активов под внешнее управление.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление, если их владельцы не обеспечивают должную безопасность, в том числе от атак беспилотников.

Вадим Вахрушев