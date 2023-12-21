Среднесуточные температуры воздуха в Татарстане превысили норму на 8—12 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане 20 декабря среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 8—12 градусов, а высота сугробов опустилась местами почти на 10 см. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

— Оттепель и жидкие осадки способствуют быстрому таянию снега — так, за прошедшие сутки, по данным измерений на метеоплощадках, высота снежного покрова понизилась на 3—9 см, — рассказали там.

Днем 20 декабря и ночью 21 декабря в Татарстане зафиксировали от 0 до +3 градусов. Пасмурная, очень теплая и влажная погода сохранится в регионе и в ближайшие дни.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Температуры воздуха в Татарстане начнутся опускаться в конце этой недели. В начале следующей семидневки прогнозируется похолодание до -8 градусов и снег.

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Татьяна Демина