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Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в России

12:44, 25.08.2026

Недостоверную информацию распространяет украинский режим, объяснил представитель Кремля

Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в России
Фото: скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в стране.

— Вы знаете, это все (слухи о мобилизации в России, — прим. ред.) вбрасывают украинские власти, — сказал он в комментарии RTVI.

По словам представителя Кремля, украинский режим пытается идеологически раскачивать ситуацию России. Именно поэтому они целенаправленно распространяют подобные «новостные утки» в инфополе.

Никита Егоров

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