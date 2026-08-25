Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в России

Недостоверную информацию распространяет украинский режим, объяснил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в стране.

— Вы знаете, это все (слухи о мобилизации в России, — прим. ред.) вбрасывают украинские власти, — сказал он в комментарии RTVI.

По словам представителя Кремля, украинский режим пытается идеологически раскачивать ситуацию России. Именно поэтому они целенаправленно распространяют подобные «новостные утки» в инфополе.

Никита Егоров