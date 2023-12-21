На трассу М-12 из федерального бюджета потратили 900 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Трасса М-12 обошлась госказне в 900 млрд рублей. Об этом заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко после торжественной церемонии запуска движения по восьмому этапу автодороги, состоявшейся 21 декабря.

— Один км дороги — один миллиард рублей. Протяженность М-12 до Казани — 810 км, — сообщил Петушенко.

По его словам, на сегодняшний день это средняя стоимость строительства современных дорог в России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При этом глава «Автодора» заявил, что остаться в рамках помогло ускоренное строительство.

— Чем быстрее строишь, тем дешевле, — подчеркнул Петушенко.

Тем не менее он отметил, что на некоторых участках седьмого и восьмого этапов, проходящих по территории республики, цена дороги была выше из-за сложных инженерных сооружений. Например, моста через Волгу протяженностью 3 362 метра.

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 до Казани. На торжественную церемонию открытия участка приехал на КАМАЗе раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил Владимира Путина за такую дорогу, заявив, что никогда такой трассы до этого не видел.

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Галия Шакирова