В Казани директора фирмы будут судить за уклонение от уплаты налогов на 161 млн рублей

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане 40-летний директор общества с ограниченной ответственностью обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Соответствующее заключение утвердила прокуратура республики. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

— По версии следствия, в период с января 2020 года по март 2023 года мужчина, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью, уклонился от уплаты налоговых платежей на общую сумму свыше 161 млн рублей. Обвиняемый внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансовых операциях с 20 контрагентами, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, мужчина создал поддельные распоряжения о переводе денежных средств для их неправомерного перечисления.

Ущерб в размере более 11 млн рублей он погасил в добровольном порядке. На недвижимое имущество татарстанца наложили арест.

Напомним, директор компании из Казани обвиняется в уклонении от уплаты НДС на сумму более 23 млн рублей. Также он вывел из компании свыше 9 млн рублей через поддельные распоряжения о переводе денег.



Галия Гарифуллина