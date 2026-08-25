«Яндекс Погода»: осень в Казани будет теплее нормы, но прохладнее прошлогодней

Ноябрь ожидается более дождливым, чем обычно

Фото: Арсений Фавстрицкий

«Яндекс Погода» представила прогноз на предстоящую осень в крупнейших городах России, включая Казань. Прогноз составлен с использованием технологии искусственного интеллекта «Метеум».

— Эта осень в Казани будет теплее климатической нормы, хотя во второй половине сезона немного прохладнее прошлогодней — рекордных показателей все же не ожидается. Осень также окажется теплее средних значений последних 5—10 лет, — сообщает «Яндекс».



Сентябрь в Казани станет самым теплым месяцем сезона — он будет теплее прошлогоднего, температура ожидается выше климатической нормы. Октябрь и ноябрь, наоборот, окажутся прохладнее, чем в 2025 году. В ноябре температура будет выше средних значений последних 10 лет, но заметно уступит прошлогоднему ноябрю.

Что касается осадков, то в целом осень пройдет в пределах нормы. Исключение — ноябрь, где дождей ожидается немного больше обычного, и сентябрь, где осадков выпадет в 1,5—2 раза больше средней нормы за последние 5—10 лет.

Ранее сообщалось, что в августе жители России, в том числе Казани, могли наблюдать метеорный поток Персеиды.

Вадим Вахрушев