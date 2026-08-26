Бородин: концерт Канье Уэста в России все-таки состоится

Он назвал это решение ударом по российскому обществу

Фото: Арсений Фавстрицкий

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что концерт американского рэпера Канье Уэста в России все-таки состоится.

— Мне сейчас сообщили, что концерт, оказывается, будет. Канье Уэст будет в России. К нам приедет американский рэпер, за наши с вами деньги будет радовать публику, — рассказал он в социальных сетях.

Бородин назвал предстоящее выступление ударом в спину российскому обществу, особенно участникам спецоперации и артистам-патриотам, которые постоянно помогают фронту. По его словам, концерт пройдет за деньги российских граждан и будет навязывать западные ценности, которые никому не интересны.

Глава ФПБК также отметил, что, вероятно, концерт пройдет там, где был запланирован изначально. Ранее сообщалось, что Канье Уэст должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена».

Ранее организаторы сообщали, что на два концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге продано 115 тыс. билетов из 160 тысяч.



Вадим Вахрушев