Трасса М-12 увеличит ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Трасса М-12 «Восток» увеличит ВВП России за 20 лет до 1,8 трлн рублей. Об этом заявил заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития (с 2020 года) Марат Хуснуллин на торжественной церемонии запуска восьмого этапа трассы М-12, проходящего по территории Татарстана.

Хуснуллин отметил, что эта дорога даст огромный старт для развития многих регионов.

— Грузопоток между Москвой и Уралом увеличится до 50 млн тонн, — сказал зампред.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

По его данным, вдоль М-12 проживает порядка 50 млн человек. Создание же инфраструктуры вдоль трассы М-12 даст 85 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, что по территории Татарстана проходит 142 км дороги. 15 ноября был открыт седьмой этап дороги протяженностью 82 км, из которых 72 км проходят по Татарстану.

Сегодня президент России Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 до Казани. Он обратил внимание на высокое качество автодороги. За него он поблагодарил строителей и инженеров.



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Галия Шакирова