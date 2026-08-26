ПМЭФ-2027 состоится с 16 по 19 июня

Юбилейный форум станет важной вехой и откроет новые возможности для партнерств и совместных проектов

Росконгресс объявил даты проведения следующего Петербургского международного экономического форума. Мероприятие состоится с 16 по 19 июня 2027 года.

— Юбилейный, 30-й Петербургский международный экономический форум станет важной вехой в истории ПМЭФ и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов, — передает ТАСС слова советника президента РФ Антона Кобякова.

Он добавил, что форум всегда поднимал самые актуальные темы — от устойчивого будущего и глобализации до экономического суверенитета и практических решений.

Ранее Путин утвердил поручения по итогам ПМЭФ-2026. Правительству поручено разработать две стратегии до 2036 года — по развитию автономных систем и цифровых платформ.

Вадим Вахрушев