Сумма долгов по зарплате уменьшилась на 1,5% за месяц

Доля работников с задержками зарплаты составила менее 1%

Фото: Михаил Захаров

Росстат опубликовал данные о задолженности по зарплате в России. На конец июля 2026 года общая сумма долгов перед работниками составила 2 млрд 38,9 млн рублей.

— По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате снизилась на 31,8 млн руб. (или на 1,5%), а в годовом выражении показатель увеличился на 995 млн руб. (или на 95,3%), — сообщает ТАСС.



Большая часть задолженности — 872,4 млн рублей (42,8%) — образовалась в 2026 году. Долги прошлого года составляют 859,4 млн рублей (42,1%). На более старые долги (2024 год и ранее) приходится 307,1 млн рублей (15,1%).

Статистика учитывает только организации, не относящиеся к малому бизнесу. Доля работников, чья зарплата задерживалась, на конец июля составила менее 1%.

Ранее сообщалось, что в Казани максимальная зарплата главного экономиста достигает 290 тыс. рублей в месяц, что сопоставимо с уровнем зарплаты того же специалиста в Екатеринбурге.

Вадим Вахрушев