Минфин России внес в правительство список из около 30 компаний для возможной приватизации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минфин России внес в правительство список из примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

— Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет, — сказал он.

По словам Силуанова, «это могут быть десятки-сотни миллиардов». Он также подчеркнул, что перечень уже находится в правительстве, однако его еще нужно обсудить.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В мае этого года заместитель министра финансов Алексей Моисеев анонсировал большую приватизацию в России. По его словам, она должна будет состояться, «но надо понять, кому продавать». Он подчеркнул, что, по его мнению, никто не против приватизации.

В декабре Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества республики на 2024 год. В списке также оказались пять унитарных предприятий, расположенных в Казани.

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Илина Хакимова