В Москве арестовали «генерала» промышленности Татарстана Рината Ханбикова

В Москве арестован бывший глава компании «Газпром межрегионгаз Казань» и совета директоров АО «Аммоний» Ринат Ханбиков. На этой мере пресечения в Басманном райсуде настаивали следователь ГСУ СКР и представитель прокуратуры, сообщают источники «Реального времени».



В суде Ханбикова защищали три адвоката — москвичи Антон Гусев и Афанасий Медведев и казанец Рамиль Ахметгалиев. Заседание по ходатайству следствия, как и все предыдущие по этому делу, прошло в закрытом режиме.

Адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение.

Напомним, Ханбиков был задержан 19 декабря в Казани, в данный момент ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве в составе организованной группы с ущербом в 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах путем отпуска продукции «Менделеевсказота» и «Аммония» — минеральных удобрений — по заниженной цене и ее перепродаже компанией «ТТТ» с наценкой 20—40 процентов. Прибыль «ТТТ» от такой сделки сотрудники СК и ФСБ считают суммой ущерба, а самого Ханбикова — организатором преступной схемы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В группу, по версии силовиков, также входили топ-менеджеры «Аммония» и «Менделеевсказота» Фирдис Абдрахманов, Алла Куцакова и Зухра Зиятдинова.



Заметим, данное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено еще в марте 2019 года, а в июле того же года прекращено сотрудниками Следкома по Татарстану. По данным «Реального времени», еще в ходе того расследования представители защиты высказывали ряд аргументов о несостоятельности подозрений в мошенничестве. Ключевой — никакого изъятия денежных средств путем обмана не было, речь может идти лишь об упущенной выгоде заводов.



— Данные действия можно квалифицировать по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием без цели хищения), а срок давности по ней уже истек, — поделился с «Реальным временем» один из осведомленных об обстоятельствах этой истории юристов.

Бывший гендиректор «Менделеевсказот» Фирдис Абдрахманов. скриншот realnoevremya.ru с видео пресс-службы Московских судов общей юрисдикции

Экономически невыгодные, по версии СК и ФСБ, сделки заводов с «ТТТ» в 2019 году обосновывали так: минеральные удобрения фирма «ТТТ» в большом количестве закупала не в пик посевных работ, а зимой, когда спроса на эту продукцию не было, причем оплачивала продукцию сразу, что позволяло не останавливать производство и выплачивать зарплату сотрудникам.

«Реанимировать» прекращенное дело в отношении неустановленных лиц СК удалось с согласия Приволжского суда Казани — такое решение было вынесено еще осенью 2020 года, после чего материалы дела изъяли у казанских следователей и передали московским. Но подозреваемые в этом деле появились лишь 19 декабря 2023 — в этот день в отношении пятерых топ-менеджеров возбудили персональные уголовные дела, пришли к ним с обысками и задержали.

Директор фирмы «ТТТ», экс-директор московского представительства АО «Аммоний» Алла Куцакова. скриншот realnoevremya.ru с видео пресс-службы Московских судов общей юрисдикции

По данным «Реального времени», трое договорных адвокатов Ханбикова не имели к нему доступа с 19 декабря и смогли увидеть своего клиента лишь сегодня на заседании суда. Во время обыска в его доме следователь защитников по соглашению не допустил, в Москве затянул вопрос с их допуском к следственным действиям, а также отказался делиться информацией — в каком изоляторе содержат экс-председателя совета директоров «Аммония».

Ханбиков и другие фигуранты дела вину не признают. Ранее Басманный суд отправил в СИЗО Куцакову и Абдрахманова, а Зиятдиновой и Салимгараевой избрал домашний арест.