С сентября казанское метро перейдет на усиленный режим работы

Интервал между поездами сократится до 5 минут и 8 секунд

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября казанское метро перейдет на усиленный режим работы. Количество составов на линии увеличат, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— В утренние и вечерние часы пик по будням на линии будут курсировать 11 электропоездов. Интервал между поездами сократится до 5 минут 8 секунд, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно в Казани начали курсировать новые модели троллейбуса и трамвая. В тестовом режиме троллейбус вышел на маршруты №1, 5 и 8, а трамвай — на маршрут №7.

Галия Гарифуллина