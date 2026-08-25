В частной школе учиться дороже, чем платить льготную ипотеку

В Москве и Петербурге разрыв между стоимостью образования и льготным кредитом еще заметнее

Специалисты «Домклик» перед началом учебного года сравнили, сколько в среднем тратят россияне на частную школу и на выплаты по ипотеке. Для расчетов взяли реальные сделки по квартирам площадью до 40 квадратных метров в 20 крупнейших городах страны.

— Согласно исследованию, на частные школы россияне тратят порядка 34 600 руб. в месяц. Рыночная ипотека обходится дороже на 11% — на нее уходит 38 600 руб., — сообщают «Ведомости».

Таким образом, частная школа обходится на 8% дороже льготного жилищного кредита, но на 11% дешевле базовой ипотеки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Москве месяц учебы в частной школе стоит в среднем 75 тыс. рублей, тогда как льготный ипотечный платеж составляет 64,3 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге частное образование обходится в 63 тыс. рублей, а средний взнос по льготной ипотеке не превышает 41 тыс. рублей. Это значит, что в обоих городах плата за школу существенно превышает ежемесячные расходы по льготному жилищному кредиту.

Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев 2026 года жители Татарстана подали в Росреестр более 21,6 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки.



Вадим Вахрушев